Gli autobus destinati agli studenti del Lodigiano cambiano orario con l’introduzione della settimana corta. Star Mobility ha aggiornato la programmazione di alcune linee del trasporto pubblico locale, adeguandola alle nuove modalità scolastiche previste in alcuni istituti superiori. Le modifiche riguardano principalmente le corse mattutine e pomeridiane, con variazioni di orario e frequenza. La revisione si applica a partire dal nuovo anno scolastico, senza modifiche alle rotte principali.

Codogno (Lodi), 24 luglio 2026 – Trasporto pubblico locale per studenti, rivisto il piano in vista della settimana corta. In vista del nuovo anno scolastico, Star Mobility ha ridefinito la programmazione di alcune linee del trasporto pubblico locale per adeguarle all'introduzione della "settimana corta" in alcuni istituti superiori del Lodigiano. Le modifiche riguardano in particolare i collegamenti diretti ai poli scolastici di Codogno e all'istituto Cesaris di Casalpusterlengo e sono state concordate con Provincia, Agenzia Tpl e dirigenti scolastici. Quali sono le linee interessate. Le linee interessate sono la e004 San Colombano al... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Trasporti scolastici, cambiano gli orari degli autobus per la settimana corta: le novità di Star Mobility

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