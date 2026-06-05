Tra conferme e novità scattano gli orari estivi degli autobus Atv

Notizia in breve

Da lunedì, gli autobus Atv adottano gli orari estivi. Le corse sono state modificate per adattarsi alla fine delle scuole e all’arrivo della stagione calda. Le nuove fasce orarie sono già in vigore e interessano tutte le linee. Le modifiche sono consultabili sul sito ufficiale e nelle fermate. Nessun cambiamento riguarda le frequenze, ma solo gli orari di partenza e arrivo. La variazione resterà in vigore fino a nuovo avviso.