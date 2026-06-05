Tra conferme e novità scattano gli orari estivi degli autobus Atv
Da lunedì, gli autobus Atv adottano gli orari estivi. Le corse sono state modificate per adattarsi alla fine delle scuole e all’arrivo della stagione calda. Le nuove fasce orarie sono già in vigore e interessano tutte le linee. Le modifiche sono consultabili sul sito ufficiale e nelle fermate. Nessun cambiamento riguarda le frequenze, ma solo gli orari di partenza e arrivo. La variazione resterà in vigore fino a nuovo avviso.
La fine delle scuole e l'inizio della stagione estiva portano un importante aggiornamento per chi si sposta con i mezzi pubblici. A partire da lunedì 8 giugno, prenderà infatti il via il nuovo esercizio estivo per i servizi urbani ed extraurbani gestiti da Atv. L'offerta di trasporto per. 🔗 Leggi su Veronasera.it
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