Trasporti | Gualtieri avvio cantieri Auditorium e Farnesina Metro C Roma tappa importante

L'apertura dei cantieri per le stazioni Auditorium e Farnesina della Metro C a Roma rappresenta un passo significativo nella realizzazione della linea. Le due stazioni sono parte di un progetto di ampliamento della metropolitana, con l’obiettivo di migliorare i collegamenti nella città. I lavori sono stati avviati e segnano un avanzamento concreto nell’ampliamento della rete di trasporto pubblico locale.

L’avvio dei cantieri delle stazioni Auditorium e Farnesina della Metro C di Roma segna una tappa importante nel percorso di trasformazione della Capitale. Stiamo mantenendo l’impegno di investire sulla cura del ferro per dotare la città di una rete metropolitana moderna, capillare ed efficiente. Il commento del sindaco Roberto Gualtieri. Lo dichiara in una nota il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri: “L’estensione della Linea C migliorerà concretamente la mobilità di migliaia di cittadine e cittadini, collegando in modo sempre più rapido aree centrali e strategiche della Capitale e creando le condizioni per i futuri prolungamenti della linea.... 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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