metro c via libera ai cantieri delle stazioni auditorium e farnesina 3 chilometri con tunnel sotto al tevere

Sono stati consegnati oggi i cantieri delle stazioni Auditorium e Farnesina della Metro C. Le aree per le attività preliminari sono state consegnate da Roma Metropolitane al Contraente Generale Metro C S. I lavori prevedono la realizzazione di due stazioni, con un tunnel lungo circa tre chilometri sotto il Tevere. Le operazioni preparatorie sono state avviate con l’assegnazione delle aree ai responsabili dei lavori.

Via libera a due nuovi cantieri per le stazioni Auditorium e Farnesina della Metro C. Sono state consegnate oggi le aree per le attività preliminari da Roma Metropolitane al Contraente Generale Metro C S.c.p.A., composto da Webuild (tramite Partecipazioni Italia), Vianini Lavori, Hitachi Rail e dalle cooperative Cmb e Ccc. Si tratta delle due fermate del quartiere Flaminio poste rispettivamente in piazza Apollodoro e nella zona del Foro Italico, su una tratta di 3 chilometri che si collegherà con tunnel sotto al Tevere alle cinque stazioni già in costruzione lungo altri 4 chilometri di linea, che sono Venezia, con lavori avviati nel 2023, e Chiesa Nuova, Piazza Pia - Castel Sant'Angelo, Ottaviano e Mazzini, i cui cantieri sono partiti nel febbraio 2026. 🔗 Leggi su Roma.corriere.it

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