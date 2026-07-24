Trasporti | a Fiumicino nasce ‘Open’ 16mila mq per gli operatori dell’aeroporto

Da quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Fiumicino è stato inaugurato ‘Open’, uno spazio di 16.000 metri quadrati dedicato agli operatori dell’aeroporto. L’area comprende ambienti modulari, alcuni riservati esclusivamente a singoli utilizzatori e altri condivisi, oltre a zone per incontri di lavoro, conferenze, eventi e workshop. Sono presenti anche spazi progettati per facilitare la collaborazione, le relazioni e il reteing tra i professionisti del settore.

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16.000 metri quadrati di superficie composta da spazi modulari, sia ad uso esclusivo sia condiviso e aree dedicate a incontri di business, conferenze, eventi e workshop, affiancate da ambienti progettati per favorire collaborazione, relazione e networking. Aeroporti di Roma, società del Gruppo Mundys, ha inaugurato ‘Open – Fco Smart Workplace’, centro direzionale in grado di ospitare fino a 600 persone, grazie a 70 uffici e 35 sale meeting. Terminata da poche settimane è già completamente allocata. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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