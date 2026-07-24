Traguardo prestigioso San Gimignano | grande festa per i vent’anni dell’Associazione polisportiva

Notizia in breve

A San Gimignano si è svolta una cerimonia per celebrare i vent’anni dell’Associazione polisportiva dilettantistica. La festa ha coinvolto i tesserati delle varie discipline praticate, tra cui volley, calcio a cinque e atletica leggera. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti e membri del sodalizio, che ha ottenuto vari riconoscimenti e titoli nelle ultime stagioni sportive. La manifestazione si è conclusa con una passerella dedicata ai protagonisti delle diverse attività.