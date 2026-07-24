Traguardo prestigioso San Gimignano | grande festa per i vent’anni dell’Associazione polisportiva
A San Gimignano si è svolta una cerimonia per celebrare i vent’anni dell’Associazione polisportiva dilettantistica. La festa ha coinvolto i tesserati delle varie discipline praticate, tra cui volley, calcio a cinque e atletica leggera. L’evento ha visto la partecipazione di numerosi atleti e membri del sodalizio, che ha ottenuto vari riconoscimenti e titoli nelle ultime stagioni sportive. La manifestazione si è conclusa con una passerella dedicata ai protagonisti delle diverse attività.
Grande festa a San Gimignano per i vent’anni della locale Associazione polisportiva dilettantistica. Una speciale passerella per i tesserati delle diverse attività agonistiche rappresentate all’interno di un sodalizio che ha conseguito, anche nella stagione da poco terminata, numerosi allori: nel volley, nel calcio a cinque, nell’atletica leggera. Tutto per merito all’impegno incessante di dirigenti, atleti, volontari delle diverse discipline rappresentate. Sergio Kuzmanovic, dallo scorso anno al vertice dell’Apd San Gimignano dopo aver ricevuto il testimone da Roberto Bagnai, ha accolto sul palco del giardino della Rocca di Montestaffoli (foto) il sindaco Andrea Marrucci e il vice sindaco e assessore allo sport Niccolò Guicciardini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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