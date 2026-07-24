Un giornalista è morto questa mattina a Mercato San Severino, dopo essere caduto dal secondo piano di un’abitazione in via San Severino. La vittima aveva 45 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta.

Tempo di lettura: < 1 minuto Dramma all’alba a Mercato San Severino, dove il giornalista Carmine Pecoraro ha perso la vita dopo essere precipitato dal secondo piano di un’abitazione in via San Severino. L’allarme è stato dato dai familiari intorno alle 6.00, quando hanno scoperto l’accaduto e richiesto immediatamente aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con automedica e ambulanza della Solidarietà, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. Secondo una prima ricostruzione, gli investigatori stanno valutando l’ipotesi di un gesto volontario. I Carabinieri hanno avviato gli accertamenti per chiarire con precisione la dinamica e le circostanze della tragedia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tragedia a Mercato San Severino: muore il giornalista Carmine Pecoraro

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