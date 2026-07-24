‘Tra le macerie a mani nude’ Incontro sulla strage del 2 Agosto

Da ilrestodelcarlino.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alle 21 si svolge un incontro nell’ex Arte meccanica in via Cento 9a dedicato alla strage del 2 agosto 1980 alla stazione di Bologna. L’evento si intitola “Tra le macerie a mani nude” e raccoglie i racconti dei primi soccorritori intervenuti in quel giorno. La serata si concentra sulle testimonianze dirette di chi ha partecipato ai soccorsi, senza approfondimenti o analisi, ma solo ricordi di chi ha vissuto quei momenti.

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‘Tra le macerie a mani nude - 2 agosto 1980. La bomba alla stazione di Bologna attraverso i racconti dei primi soccorritori’. E’ il titolo dell’incontro che si tiene oggi alle 21 nell’ex Arte meccanica in via Cento 9a. Incontro dedicato alla memoria di questa strage, attraverso le testimonianze dei primi soccorritori intervenuti sul luogo dell’attentato. Il programma prevede i saluti di Alessandro Bracciani, assessore comunale; quindi l’introduzione di Silvia Nicoli Marchesini, della biblioteca Giulio Cesare Croce - sezione adulti e l’intervento di Paolo Scarati, vice presidente dell’Associazione tra i familiari delle vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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