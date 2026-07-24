Stasera alle 21.30 su Rai 1, la terza puntata di Tim Summer Hits 2026 si svolge a Piazza del Popolo, Roma. Sul palco si esibiscono artisti come Angelina Mango, Marco Mengoni, Fred de Palma e Arisa. Carlo Conti e Andrea Delogu conducono l’evento, che presenta le canzoni più ascoltate dell’estate italiana. La serata raccoglie le performance di musicisti e cantanti, con il pubblico che partecipa cantando dal vivo.

S tasera 24 luglio su Rai 1 alle 21.30 va in onda la terza puntata di Tim Summer Hits 2026. Da Piazza del Popolo a Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu sono pronti ad accogliere tutti gli artisti protagonisti dell’estate e le canzoni che stanno facendo cantare il pubblico in tutta Italia. Tra i cantanti presenti stasera ci sono Angelina Mango insieme a Marco Mengon i, Malika Ayane, Nayt e i Pinguini Tattici Nucleari. Malika Ayane e i suoi “Animali notturni”: «A Sanremo porto la voglia di fregarsene del giudizio altrui» X Leggi anche › “Tim Summer Hits 2026” in Piazza del Popolo a Roma. E in tv con più di 80 cantanti Tim Summer Hits 2026: scaletta, cantanti seconda puntata 24 luglio, orario Rai 1 e RaiPlay. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra i artisti in scaletta stasera Angelina Mango con Marco Mengoni, Fred de Palma e Arisa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

SANREMO 2026: La quarta serata, tutte le cover

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tantissimi i cantanti in scaletta: da Angelina Mango con Marco Mengoni fino a Gabry Ponte

Tim Summer Hits, la scaletta della prima puntata con Carlo Conti e Andrea Delogu: da Angelina Mango e Marco Mengoni a AnnalisaVenerdì 17 luglio va in onda su Rai 1 la prima puntata di Tim Summer Hits, condotta da Carlo Conti e Andrea Delogu.

Temi più discussi: Angelina Mango, la casa a Milano: lo scaffale con il giradischi e i vinili, la cucina tappezzata di poster, il soggiorno luminoso e colorato; TIM Summer Hits, la scaletta della prima serata: da Angelina Mango e Marco Mengoni ad Annalisa, Emma, The Kolors e Sal Da Vinci; Angelina Mango al Teatro Romano di Verona; Radio Zeta Future Hits Live 26: Angelina Mango, J-Ax, Bresh, Sayf, Baby K, Settembre, Leo Gassmann e prima stanza a destra si aggiungono al cast.

Marco Mengoni sarà ospite di Angelina Mango nel tour Nina canta nei teatri d'estate. Ecco tutte le date e gli artisti che saliranno sul palco con la cantautrice #MarcoMengoni #AngelinaMango #Nina #Tour #NinaCantaNeiTeatri x.com

TIM Summer Hits 2026, anticipazioni del 24 luglio: Emma, Angelina Mango e Mengoni tra gli ospitiStasera, venerdì 24 luglio, alle 21.30 su Rai 1, torna da Piazza del Popolo a Roma il terzo appuntamento con TIM Summer Hits 2026, ... bigodino.it

Angelina Mango, la casa a Milano: lo scaffale con il giradischi e i vinili, la cucina tappezzata di poster, il soggiorno luminoso e coloratoDopo il successo dei primi due appuntamenti, TIM Summer Hits torna venerdì 24 luglio in prima serata alle 21.30 su Rai 1. Da Piazza ... msn.com