Un nuovo studio rivela che il 25% delle persone ha avuto almeno un flirt sul posto di lavoro. Tra incontri segreti e messaggi nascosti, molte relazioni extraconiugali si sviluppano durante l'orario di lavoro. Le pause caffè e le email diventano occasioni per incontri clandestini. Il luogo di lavoro, dove si passa circa un terzo della giornata, si conferma come terreno fertile per tradimenti e flirt.

Il luogo di lavoro, indipendentemente dalle mansioni svolte, rappresenta un punto cardi della nostra esistenza. Basti pensare che, mediamente, una persona vi trascorre circa un terzo della propria vita. Eppure, la sua importanza non è legata esclusivamente al tempo. In ufficio investiamo energie, tempo, attenzioni ed emozioni. Tra colleghi si condividono scadenze, pause caffè, successi e fallimenti. Spesso, quando la fortuna gioca a favore, i rapporti che si instaurano possono diventare stretti. Non sorprende, quindi, che questi ambienti diventino veri ecosistemi emotivi. Proprio qui nasce spesso il tradimento: una dinamica che coinvolge numeri sorprendenti ed evidenzia precise motivazioni psicologiche. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Tra amori in ufficio e flirt: tradire a lavoro non è mai stato così semplice, ma perché?

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I Sent a Flirty Text to My Boss at Midnight… What Happened Next Changed My Life Forever

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