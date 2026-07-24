La frazione Acquaviva di Cagli si prepara per la ventiduesima edizione del “Tractor Day”, una festa dedicata agli mezzi agricoli. La manifestazione, che si svolge alle pendici del Catria e Acuto, registra ogni anno un aumento di partecipanti provenienti da diverse regioni, tra cui Ancona, l’Umbria e la Romagna. Numerosi mezzi agricoli sono attesi per questa giornata che unisce natura e tradizione rurale.

La frazione Acquaviva di Cagli alle falde del Catria e Acuto si prepara a organizzare la ventiduesima edizione del “Tractor Day“. Una manifestazione crtesciuta di anno in anno con numerosi mezzi agricoli provenienti dal territorio provinciale, da quello di Ancona, dalla vicina Umbria ed anche dalla Romagna. Lo scorso anno furono circa centosessanta i trattori presenti con i loro conducenti che hanno sfilato nella strada principale della frazione con un lungo corteo di oltre un chilometro. Anche quest’anno ogni trattore farà la sua veloce sosta di fronte alla chiesa della parrocchia dove il parroco don Diego Fascinetti impartirà a tutti i mezzi e conducenti la benedizione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Torna il “Tractor Day“, l’allegra festa tra natura e agricoltura

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