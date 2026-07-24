Il Mondiale entra nel suo momento decisivo. Tokyo ospita il penultimo weekend della stagione con due gare che possono riscrivere la classifica prima del gran finale di Londra. Per la prima volta l'E-Prix giapponese si correrà in notturna, su un tracciato che nelle ultime due stagioni ha sempre regalato gare imprevedibili., Entrambe scatteranno alle 13.05 italiane e saranno trasmesse in diretta su Canale 20 e SportMediaset.it, con la telecronaca di Massimiliano Cocchi e il commento tecnico di Luca Filippi., L'ultimo appuntamento di Shanghai ha confermato quanto sia ancora aperta la lotta iridata. Pascal Wehrlein ha rilanciato la propria candidatura conquistando la seconda vittoria stagionale e presentandosi a Tokyo da leader del campionato con 141 punti. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Tokyo si accende: doppia sfida notturna che può decidere il mondiale elettrico

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