TNA | Annunciato un nuovo licenziamento

La TNA ha annunciato oggi il licenziamento di Victoria Crawford, nota ai fan WWE come Alicia Fox. La wrestler lascia la federazione poco più di un anno dopo aver firmato il contratto. La decisione riduce ulteriormente il roster della compagnia, che continua a diminuire nel corso dell’anno. La notizia è stata comunicata ufficialmente nella giornata di venerdì 24 luglio.

Il roster TNA continua ad assottigliarsi: nella giornata di oggi, venerdì 24 luglio, la compagnia ha annunciato la risoluzione del contratto con Victoria Crawford (conosciuta dai fan WWE come Alicia Fox ) a poco più di un anno dal suo esordio in federazione. Un comunicato ufficiale della compagnia annuncia la rescissione del contratto con Victoria Crawford con effetto immediato augurandole il meglio per il suo futuro, il che non fa trasparire se la decisione sia stata presa di comune accordo o se sia stata avanzata da una delle due parti in causa. La lunga lista degli addii. L’addio di Crawford è solo l’ultimo di una lunga serie di partenze... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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WWE Superstars are Asked to take a 50% Pay Cut, Did ASUKA just retire

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