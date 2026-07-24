Tre atlete della categoria Ragazzi di Bondeno sono state convocate per il raduno nazionale Under 18, che si è svolto dal 16 al 19 luglio presso il Tiro a Segno di Candela. Sono Anna Bertasi, Denise Biagi e Viola Lui, tutte di carabina. La convocazione rappresenta un riconoscimento importante per il settore giovanile dell’Asd Tiro a Segno di Bondeno.

Un importante riconoscimento per il settore giovanile Asd Tiro a segno di Bondeno arriva dalla convocazione di Anna Bertasi, Denise Biagi e Viola Lui, atlete di carabina della categoria Ragazzi, al raduno nazionale Under 18 che si è svolto dal 16 al 19 luglio presso il Tiro a Segno nazionale di Candela (Fg). L’iniziativa ha riunito alcuni dei migliori giovani talenti italiani del tiro a segno, offrendo loro un’intensa esperienza di allenamento e crescita tecnica. La convocazione rappresenta il giusto riconoscimento per l’impegno, la costanza e gli ottimi risultati ottenuti dalle tre atlete nel corso della stagione sportiva. Durante i quattro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tiro a Segno, grande soddisfazione per Bondeno. Anna Bertasi, Denise Biagi e Viola Lui al raduno azzurro U18

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