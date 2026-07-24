Tiro a Segno grande soddisfazione per Bondeno Anna Bertasi Denise Biagi e Viola Lui al raduno azzurro U18

Da sport.quotidiano.net 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Tre atlete della categoria Ragazzi di Bondeno sono state convocate per il raduno nazionale Under 18, che si è svolto dal 16 al 19 luglio presso il Tiro a Segno di Candela. Sono Anna Bertasi, Denise Biagi e Viola Lui, tutte di carabina. La convocazione rappresenta un riconoscimento importante per il settore giovanile dell’Asd Tiro a Segno di Bondeno.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Un importante riconoscimento per il settore giovanile Asd Tiro a segno di Bondeno arriva dalla convocazione di Anna Bertasi, Denise Biagi e Viola Lui, atlete di carabina della categoria Ragazzi, al raduno nazionale Under 18 che si è svolto dal 16 al 19 luglio presso il Tiro a Segno nazionale di Candela (Fg). L’iniziativa ha riunito alcuni dei migliori giovani talenti italiani del tiro a segno, offrendo loro un’intensa esperienza di allenamento e crescita tecnica. La convocazione rappresenta il giusto riconoscimento per l’impegno, la costanza e gli ottimi risultati ottenuti dalle tre atlete nel corso della stagione sportiva. Durante i quattro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tiro a segno grande soddisfazione per bondeno anna bertasi denise biagi e viola lui al raduno azzurro u18
© Sport.quotidiano.net - Tiro a Segno, grande soddisfazione per Bondeno. Anna Bertasi, Denise Biagi e Viola Lui al raduno azzurro U18
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Tiro a segno - Il "Grand Prix». Oro azzurro per Bernardi in Cechia. Primo nella carabina a dieci metri

Tiro a volo e tiro a segno: il CONI spinge per un accorpamento. Apertura del presidente Luciano RossiIl CONI sta promuovendo l’unificazione delle discipline di tiro a volo e tiro a segno all’interno di una singola federazione, seguendo l’esempio di...

Si parla di: Tiro a Segno, grande soddisfazione per Bondeno. Anna Bertasi, Denise Biagi e Viola Lui al raduno azzurro U18.

anna bertasi tiro a segno grandeTiro a Segno, grande soddisfazione per Bondeno. Anna Bertasi, Denise Biagi e Viola Lui al raduno azzurro U18Un importante riconoscimento per il settore giovanile Asd Tiro a segno di Bondeno arriva dalla convocazione di Anna Bertasi, Denise ... sport.quotidiano.net

anna bertasi tiro a segno grandeBondeno scores big. Anna Bertasi, Denise Biagi, and Viola Lui at the U18 Italian Shooting Camp.An important recognition for the ASD Tiro a Segno youth sector of Bondeno comes with the call-up of Anna Bertasi, Denise ... sport.quotidiano.net

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web