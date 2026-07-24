TIM SUMMER HITS | CARLO CONTI E ANDREA DELOGU IN UNA NUOVA NOTTE DI MUSICA

Venerdì 24 luglio alle 21.30 torna su Rai 1 “TIM Summer Hits”, con Carlo Conti e Andrea Delogu. La serata si svolge da Piazza del Popolo e segue i due concerti precedenti che hanno riscosso successo. La trasmissione prevede performance musicali dal vivo e ospiti, con un pubblico presente in piazza. La programmazione si inserisce nella serie di eventi estivi dedicati alla musica e allo spettacolo.

Dopo il successo dei primi due appuntamenti, “TIM Summer Hits” torna venerdì 24 luglio in prima serata alle 21.30 su Rai 1. Da Piazza del Popolo, uno dei luoghi-simbolo di Roma, Carlo Conti e Andrea Delogu conducono una nuova serata all’insegna della musica dal vivo, tra hit, emozioni e gli artisti che stanno firmando la colonna sonora dell’estate 2026. Sul palco saliranno: Angelina Mango e Marco Mengoni, Annalisa, Arisa, Bambole Di Pezza, Clara e Sangiovanni, Clementino, Emis Killa, Emma e Fabri Fibra, Fabrizio Moro, Francesca Michielin, Fred De Palma, Fulminacci, Malika Ayane, Marco Masini, Merk & Kremont, Michele Bravi, Mr.Rain, Nayt, Pinguini Tattici Nucleari, Samurai Jay, Sarah Toscano, Serena Brancale, Levante e Delia, The Kolors, Tommaso Paradiso. 🔗 Leggi su Bubinoblog.altervista.org

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: CARLO CONTI E ANDREA DELOGU IN UNA NUOVA NOTTE DI MUSICA

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