Tim Summer Hits 2026 torna con Carlo Conti e Andrea Delogu per lanciare la musica dell’estate | ecco le date
Tim Summer Hits 2026 si terrà a Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu come conduttori. Questa è la terza edizione consecutiva dell’evento, che segna l’inizio della stagione estiva. Le date precise dell’evento sono state annunciate, ma non sono ancora state rese pubbliche. L’evento si concentrerà sulla musica estiva e coinvolgerà artisti e pubblico. La manifestazione è programmata per aprire ufficialmente la stagione musicale dell’estate 2026.
Carlo Conti e Andrea Delogu per il terzo anno consecutivo tornano al timone di Tim Summer Hits che apre l’estate 2026 a Roma. Quattro serate-evento nel cuore della Capitale: sul palco di Piazza del Popolo si alterneranno le star della musica per cantare insieme al pubblico i loro successi del momento, dando vita a performance live. Gli appuntamenti sono fissati per domenica 21, lunedì 22, martedì 23 e mercoledì 24 giugno. Una delle piazze di Roma tra le più conosciute al mondo si trasformerà così nel più grande palcoscenico a cielo aperto di questa stagione, accogliendo i gli artisti e le artiste delle classifiche, le icone pop con le canzoni che si candidano a diventare tormentoni dell’estate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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