Tim Summer Hits 2026 torna con Carlo Conti e Andrea Delogu per lanciare la musica dell’estate | ecco le date

Notizia in breve

Tim Summer Hits 2026 si terrà a Roma con Carlo Conti e Andrea Delogu come conduttori. Questa è la terza edizione consecutiva dell’evento, che segna l’inizio della stagione estiva. Le date precise dell’evento sono state annunciate, ma non sono ancora state rese pubbliche. L’evento si concentrerà sulla musica estiva e coinvolgerà artisti e pubblico. La manifestazione è programmata per aprire ufficialmente la stagione musicale dell’estate 2026.