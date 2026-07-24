tiguan celebra 20 anni con la nuova edizione

Notizia in breve

La Volkswagen Tiguan compie 20 anni e per l’occasione arriva una versione speciale. La nuova edizione si distingue per dettagli estetici e dotazioni aggiornate, pensate per festeggiare due decenni di presenza sul mercato. La vettura mantiene le caratteristiche di sempre, con un design rinnovato e tecnologie all’avanguardia. La produzione di questa versione limitata è già iniziata e sarà disponibile presso i concessionari.