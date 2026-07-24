Tiguan celebra 20 anni con la nuova edizione
La Volkswagen Tiguan compie 20 anni e per l’occasione arriva una versione speciale. La nuova edizione si distingue per dettagli estetici e dotazioni aggiornate, pensate per festeggiare due decenni di presenza sul mercato. La vettura mantiene le caratteristiche di sempre, con un design rinnovato e tecnologie all’avanguardia. La produzione di questa versione limitata è già iniziata e sarà disponibile presso i concessionari.
Volkswagen celebra i vent’anni della Tiguan con una nuova versione speciale che punta a valorizzare uno dei modelli più importanti nella storia recente del marchio. Si chiama Tiguan Edition 20 ed è già ordinabile in Italia con prezzi a partire da 45.300 euro. La serie celebrativa nasce per rendere omaggio a un suv che dal debutto nel 2007 è riuscito a conquistare milioni di automobilisti, diventando uno dei modelli più venduti del gruppo Volkswagen.? Contenuto riservato agli abbonati. su La Verità L'articolo proviene da La Verità. 🔗 Leggi su Laverita.info
Volkswagen Tiguan 2026: È ancora la MIGLIORE o NO
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