The Strokes ‘Reality Awaits' mette alla prova anche i fan più fedeli
Il nuovo album dei The Strokes, ‘Reality Awaits’, mette alla prova anche i fan più fedeli. La recensione suggerisce che, se non piace, potrebbe essere perché non si è compreso appieno il loro stile. L’album, infatti, si presenta come una sfida per gli ascoltatori più attenti, spingendoli a riconsiderare le proprie percezioni sulla band. La critica invita a un ascolto più attento per apprezzare le sfumature del nuovo lavoro.
Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Se non vi piacciono, forse non li avete davvero capiti. Potrebbe sembrare provocatorio pensarlo, ma ascoltando 'Reality Awaits' viene quasi spontaneo. A venticinque anni da 'Is This It?', il disco che ha rimescolato le carte del rock dei primi anni Duemila, gli Strokes non hanno alcuna intenzione di replicare sé stessi. Anzi, sembrano divertirsi a spiazzare chi continua ad aspettarsi da Julian Casablancas e compagni un'altra 'Someday' o una nuova 'Reptilia'. Pubblicato oggi per Sony Music Cult Records Rca Records, 'Reality Awaits' arriva sei anni dopo 'The New Abnormal', l'album che nel 2020 aveva rilanciato la band anche presso una nuova generazione di ascoltatori, complice il successo di brani come 'The Adults Are Talking'. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Multi SubHe was crowned as a puppet and he ruled as an executioner
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Temi più discussi: ‘Reality Awaits’, agli Strokes piace farlo strano; Gli Strokes non sono più quelli di Is this it. Per fortuna; THE STROKES, il ritorno dei salvatori riluttanti del rock; The Strokes in anteprima. L’ascolto allo Sky Stone.
JULIAN CASABLANCAS, The Strokes. Semm Special Guest Il 24 luglio esce Reality Awaits, settimo album della band, il primo dal 2020 di The New Abnormal. Prodotto da Rick Rubin, arriva dopo i singoli Going Shopping e Falling Out of Love. Festeggia facebook
r/TheStrokes on Reddit: PER FAVORE LEGGETE: Uscita di Reality Awaits e Organizzazione del Subreddit reddit
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Giovedì alle 20.00 listening party del nuovo album degli Strokes!!! x.com
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