Milano, 24 lug. (Adnkronos) - Se non vi piacciono, forse non li avete davvero capiti. Potrebbe sembrare provocatorio pensarlo, ma ascoltando 'Reality Awaits' viene quasi spontaneo. A venticinque anni da 'Is This It?', il disco che ha rimescolato le carte del rock dei primi anni Duemila, gli Strokes non hanno alcuna intenzione di replicare sé stessi. Anzi, sembrano divertirsi a spiazzare chi continua ad aspettarsi da Julian Casablancas e compagni un'altra 'Someday' o una nuova 'Reptilia'. Pubblicato oggi per Sony Music Cult Records Rca Records, 'Reality Awaits' arriva sei anni dopo 'The New Abnormal', l'album che nel 2020 aveva rilanciato la band anche presso una nuova generazione di ascoltatori, complice il successo di brani come 'The Adults Are Talking'. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - The Strokes, ‘Reality Awaits' mette alla prova anche i fan più fedeli

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Multi SubHe was crowned as a puppet and he ruled as an executioner

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