The Dink - Mago del pickleball la nuova commedia sportiva di Apple TV

Da oggi, venerdì 24 luglio 2026, gli amanti dello sport e del tennis in particolare possono concedersi due ore di relax e divertimento su Apple TV grazie a The Dink - Mago del pickleball, la nuova commedia sportiva di Josh Greenbaum, già regista di serie tv di successo come New Girl e Fresh Off the Boat. Proprio da New Girl arriva il suo protagonista, Jake Johnson, nel ruolo di Dusty Boyd, un'ex promessa del tennis che si ritrova, a causa di un infortunio, ad innamorarsi del pickleball dopo aver criticato a lungo questo sport sempre più diffuso. Ecco tutto quello che c'è da sapere su The Dink - Mago del pickleball, disponibile da oggi su Apple TV. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Dink - Mago del pickleball | Trailer ITA | Ben Stiller, Mary Steenburgen, Jake Johnson

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