In una riflessione sul rapporto con la terza età, si afferma che non basta offrire servizi, ma è fondamentale costruire relazioni. Solo in questo modo le persone anziane possono sentirsi realmente considerate, evitando di essere dimenticate sia dalla comunità religiosa che dalla famiglia. L’attenzione si concentra sulla necessità di creare legami autentici, affinché l’esperienza quotidiana di chi invecchia non sia di isolamento o abbandono.

Lorena Leonardi - Città del Vaticano «Non basta organizzare servizi, occorre costruire relazioni»: solo così «la certezza di non essere dimenticati da Dio» si traduce «nell’esperienza quotidiana di non essere dimenticati dalla propria parrocchia e dalla propria famiglia». Così Vittorio Scelzo, officiale del Dicastero per i Laici, la famiglia e la vita, responsabile per la pastorale degli anziani, traccia con i media vaticani un bilancio a sei anni dall’istituzione della Giornata mondiale dedicata alla terza età, che quest’anno si celebra domenica 26 luglio, nella festa dei santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria, ovvero “i nonni di Gesù”. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

© Vaticannews.va - Terza età, non un peso da gestire ma dono da custodire

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