Terremoto in Italia la scossa spaventa tutti | È successo di nuovo
Nella notte è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 nel Mar Tirreno meridionale, al largo delle coste di Sicilia e Calabria. L'evento sismico si è verificato poco prima dell’una e ha avuto un ipocentro molto profondo, riducendo così gli effetti percepiti sulla superficie. Nessuna informazione è stata riportata riguardo a danni o feriti. La zona interessata si trova in mare, lontano da aree densamente popolate.
Una scossa di terremoto di magnitudo 4.5 è stata registrata nella notte nel Mar Tirreno meridionale, al largo delle coste di Sicilia e Calabria. Il sisma, avvenuto poco prima dell’una, ha avuto un ipocentro molto profondo, circostanza che ne ha attenuato gli effetti in superficie. La scossa alle 00:55. Il terremoto si è verificato alle 00:55 di venerdì 24 luglio. Secondo i rilievi dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato in mare, nei pressi dell’isola di Stromboli, nell’arcipelago delle Eolie, in provincia di Messina. L’evento sismico ha raggiunto una magnitudo di 4.5 ed è avvenuto a una profondità di 245 chilometri, un valore particolarmente elevato che ha limitato la percezione della scossa da parte della popolazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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TERREMOTO IN ITALIA: FORTE SCOSSA REGISTRATA SPAVENTA LA POPOLAZIONE. MAGNITUDO 4.0
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