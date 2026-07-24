Terremoto in Italia la scossa proprio poco fa | la magnitudo

Una scossa di terremoto si è verificata in Italia poco fa, con una magnitudo non specificata. La vibrazione improvvisa è stata accompagnata da un sibilo sottile proveniente dal sottosuolo, che ha interrotto il tranquillo primo pomeriggio estivo. La terra ha tremato, causando timori tra la popolazione, senza segnalare danni o feriti al momento. Le autorità sono in attesa di aggiornamenti e stanno monitorando la situazione.

L’oscillazione improvvisa e quel sibilo sottile arrivato dal profondo della terra hanno interrotto il ritmo lento di un primo pomeriggio estivo, trasformando una giornata qualunque in un momento di apprensione. La percezione del movimento sotto i piedi, anche quando dura solo pochi istanti, riattiva istantaneamente una memoria collettiva fatta di cautela e timore. Chi si trovava in casa ha avvertito il vibrare dei vetri e il lieve oscillare degli arredi, mentre all’esterno il silenzio del primo pomeriggio è stato infranto da un sobbalzo inaspettato che ha spinto molti a guardarsi intorno in cerca di conferme. È bastata una manciata di secondi per diffondere l’allarme tra la popolazione, prima ancora che i canali ufficiali potessero tracciare e confermare le coordinate dell’evento. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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TERREMOTO IN ITALIA: INTENSA SCOSSA REGISTRATA POCO FA. PAURA PER LA POPOLAZIONE

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