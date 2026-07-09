Terremoto in Italia scossa improvvisa poco fa | la magnitudo
Una scossa di terremoto di magnitudo non specificata è stata avvertita questa mattina in diversi centri della Sicilia nord-orientale. La scossa ha causato uno stop temporaneo nelle attività quotidiane di residenti e lavoratori. Non sono stati segnalati danni o feriti. La sequenza sismica ha interessato una vasta area e ha avuto una durata breve. Le autorità stanno monitorando la situazione e raccogliendo eventuali segnalazioni.
Una scossa di terremoto è stata avvertita nella mattinata di oggi in diversi centri della Sicilia nord-orientale, interrompendo per alcuni istanti la normale routine di residenti e lavoratori. Il movimento, breve ma percepibile, ha spinto molte persone a verificare immediatamente le informazioni disponibili e a segnalare l’accaduto sui canali dedicati. In attesa dei riscontri ufficiali, l’episodio ha generato un temporaneo stato di allerta, tipico di eventi sismici anche di moderata intensità. Scossa registrata dall’Ingv: orario e magnitudo. Secondo le rilevazioni dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l’evento sismico è stato localizzato alle ore 10:12 di giovedì 9 luglio 2026. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
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