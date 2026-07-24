Un bambino di 6 anni è stato salvato da un infermiere fuori servizio dopo aver rischiato di annegare nelle acque davanti al Camping Anxur, sul litorale di Terracina. L'incidente si è verificato mentre il bambino era in acqua. L'infermiere, presente sul posto, è intervenuto prontamente per portarlo in salvo. Nessun dettaglio è stato reso noto sulle condizioni di salute del bambino dopo il salvataggio.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Attimi di paura sul litorale di Terracina, nelle acque davanti al Camping Anxur, dove un bambino di 6 anni, originario del Frusinate, ha rischiato di annegare. Secondo le prime testimonianze, il piccolo sarebbe sfuggito per alcuni istanti al controllo dei nonni, finendo sott’acqua senza che l’accaduto venisse notato immediatamente. Il salvataggio dell’infermiere. Decisivo è stato l’intervento di un infermiere libero dal servizio, presente casualmente sulla spiaggia. Accortosi della situazione, l’uomo è entrato in acqua, ha recuperato il bambino e lo ha riportato a riva. Subito dopo è stata allertata l’automedica di Terracina. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Terracina, bambino di 6 anni rischia di annegare: salvato da un infermiere fuori servizio

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