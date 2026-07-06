Un bambino di 6 anni, residente a Frosinone, è stato salvato da un infermiere di passaggio dopo aver rischiato di annegare nel mare davanti al Camping Anxur, tra Terracina e Fondi. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di ieri, quando il bambino si trovava in acqua. L’infermiere ha intervenuto prontamente e ha tratto in salvo il bambino. Non sono stati riportati altri dettagli sulle condizioni del piccolo o sulle circostanze dell’incidente.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un bambino di 6 anni, residente a Frosinone, ha rischiato di annegare nel pomeriggio di ieri nel tratto di mare davanti al Camping Anxur, al confine tra i territori di Terracina e Fondi. Il piccolo è stato recuperato dall’acqua grazie all’intervento di un infermiere che si trovava sul posto. Le sue condizioni restano gravi. Il recupero dall’acqua. Secondo le testimonianze raccolte tra i bagnanti, il bambino sarebbe sfuggito per alcuni istanti al controllo dei nonni e sarebbe finito sott’acqua. La dinamica esatta dell’accaduto dovrà essere chiarita dalle autorità competenti. L’infermiere, accortosi della situazione, è intervenuto immediatamente riuscendo a tirare fuori il bambino dal mare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Terracina – Bimbo di 6 anni rischia di annegare in mare: salvato da un infermiere di passaggio

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