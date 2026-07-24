Tentato omicidio Accoltellò un egiziano in via Carducci Condannato tunisino

Un uomo tunisino è stato condannato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un cittadino egiziano in via Carducci. La motivazione alla base dell’aggressione sarebbe stata la convinzione che la vittima fosse il delatore che, il giorno prima, aveva causato l’emissione di un foglio di via obbligatorio per tre anni da Ravenna. L’aggressore ha ferito la vittima con un coltello, ma quest’ultima non è in pericolo di vita.

Credeva che fosse il delatore che giusto il giorno prima aveva fatto scattare a suo carico il foglio di via obbligatorio per tre anni da Ravenna. E così lo era andato a cercare per chiarire, lo aveva raggiunto in via Carducci e, dopo breve colluttazione, lo aveva colpito con almeno tre coltellate non riuscendo fino in fondo nel suo intento perché l’altro - un 23enne egiziano - aveva parato e schivato (prognosi di 21 giorni per ferite su schiena, braccio e mano). Poi era fuggito su una bici comprata poco prima per pochi euro. Per quanto accaduto il pomeriggio del 21 febbraio scorso, ieri mattina il 24enne tunisino Badreddine Ben Brahim, detto... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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