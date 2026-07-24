Tennis Wta Palermo | Bronzetti ai quarti suo derby con Spiteri

Lucia Bronzetti ha battuto Dalila Spiteri nel torneo WTA di Palermo, avanzando ai quarti di finale. La partita si è conclusa con la vittoria della giocatrice riminese, numero due del seeding, contro la licatese Spiteri. Bronzetti e Spiteri si sono affrontate in un derby azzurro, con la prima che ha conquistato il passaggio del turno.

Il derby azzurro dei Palermo Ladies Open sorride a Lucia Bronzetti. La riminese, testa di serie n. 2 del tabellone, conquista l'accesso ai quarti di finale superando la licatese Dalila Spiteri, n. 355 del ranking WTA, con un doppio 6-4 in un'ora e 33 minuti. È stato un derby equilibrato e combattuto, con entrambe le giocatrici protagoniste di un confronto intenso. Alla distanza, però, è riuscita a emergere Bronzetti che nei quarti affronterà la marocchina Yasmine Kabbaj, n. 271 della classifica mondiale. "A questi livelli tutte le partite sono difficili - le parole di Bronzetti dopo il match - Spiteri ha giocato bene, alla fine ha fatto la differenza l'atteggiamento. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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