Valentina Riccio ha spiegato che con Antonio Panico non ci sono stati tradimenti. Dopo settimane di tensioni, ha deciso di parlare pubblicamente, precisando che le voci su presunti tradimenti tra loro non corrispondono alla realtà. Riccio ha condiviso la sua versione dei fatti, chiarendo la natura della loro relazione e smentendo le indiscrezioni diffuse in questi giorni.

Dopo le tensioni delle ultime settimane Valentina Riccio ha deciso di raccontare cosa è successo con Antonio Panico e di chiarire le indiscrezioni circolate sulla loro relazione. Temptation Island torna al centro dell'attenzione con una delle coppie più discusse delle passate edizioni. Valentina Riccio ha deciso di fare chiarezza sulla crisi con Antonio Panico e sulle voci che, nelle ultime settimane, hanno alimentato i dubbi dei fan sulla loro relazione. I due, protagonisti ultima passata edizione del docu-reality, hanno attraversato diversi momenti difficili nell'ultimo anno, tra alti e bassi e nozze prima annunciate e poi rimandate. Oggi, però, la situazione tra loro sembra essere tornata alla tranquillità. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

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© Movieplayer.it - Temptation Island, Valentina Riccio e Antonio Panico: "Nessun tradimento"

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Temptation Island, Valentina Riccio e Antonio Panico aspettano un maschietto

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