Valentina Riccio smentisce il tradimento poi svela | Io e Antonio ci siamo chiariti

Valentina Riccio ha negato di aver tradito Antonio Panico, affermando di aver chiarito con lui. Dopo settimane di voci su una crisi, Riccio ha dichiarato che lei e Panico si sono riappacificati. Riccio aveva precedentemente detto di attraversare un periodo difficile, ma ora ha confermato che i due hanno risolto i loro problemi. La coppia ha quindi ricostruito il rapporto e sta di nuovo insieme.

Antonio Panico e Valentina Riccio hanno fatto pace, lei smentisce i rumors sul presunto tradimento. Sembrava davvero profonda la crisi tra Valentina Riccio e Antonio Panico, lei stessa aveva ammesso che non stava vivendo un momento affatto semplice ma fortunatamente sono riusciti a ritrovarsi. Storia Ig di Antonio Panico (Screen Ig stories @tonypanico) A fare chiarezza sul loro rapporto è stata lei rispondendo alle domande dei fan su Instagram, tra le varie cose ha detto: “ Antonio si è goduto ogni mese e ogni momento di questa gravidanza, ed è giusto che venga detto. Purtroppo le discussioni esistono in tutte le famiglie e possono capitare a chiunque. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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VALENTINA RICCIO INCINTA! La REAZIONE CHOC di Antonio Panico

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