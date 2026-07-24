Temptation Island domina ancora gli ascolti | 3,7 milioni di spettatori e share oltre il 31%

Il 22 luglio, “Temptation Island” ha registrato 3,7 milioni di spettatori e oltre il 31% di share, confermandosi il programma più visto della prima serata televisiva. La trasmissione di Canale 5 mantiene il primato tra i programmi più seguiti, dominando gli ascolti con un risultato da record.

Roma, 24 luglio 2026 – Ancora un risultato da record per “Temptation Island”, che si conferma il programma più seguito della prima serata televisiva. Nella serata di mercoledì 22 luglio, il docu-reality di Canale 5 ha raccolto 3.739.000 spettatori, raggiungendo il 31,63% di share sul pubblico totale. Il programma ha inoltre toccato picchi di 4.486.000 spettatori e del 44% di share, confermando il forte interesse del pubblico per le vicende delle coppie protagoniste. Sesta settimana consecutiva al primo posto. Per Temptation Island si tratta della sesta settimana consecutiva in testa agli ascolti della prima serata. Il programma continua quindi a imporsi come uno dei titoli televisivi più forti dell’estate, grazie a numeri che mantengono Canale 5 davanti alla concorrenza. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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Analisi degli ascolti di Temptation Island 2026 e Mondiali di Calcio

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