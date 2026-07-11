Durante i Mondiali, la Rai ha registrato un totale di 118 milioni di spettatori complessivi, con uno share del 31%. La copertura ha attirato un pubblico numeroso, nonostante alcune partite abbiano suscitato commenti contrastanti. La competizione ha visto la partecipazione di molte squadre e ha generato un volume elevato di introiti per la Fifa. I dati di ascolto evidenziano un grande interesse da parte del pubblico televisivo italiano per l’evento sportivo.

Sono davvero i Mondiali in grande che ci aspettavamo (nonostante diversi pasi falsi, vedasi Balogun ), in tutto: a partire dal numero di squadre, fino alle emozioni delle partite, per arrivare agli introiti giganteschi della Fifa e allo share di mamma Rai. I dati riportati da Calcio e Finanza sono enormi. Mondiali, i numeri della Rai. Scrive Calcio e Finanza: “Con le 28 sfide trasmesse fino ad ora, la tv di Stato ha raccolto oltre 118 milioni spettatori davanti alla televisione. La media è stata pari a oltre 4,2 milioni di spettatori a partita, con uno share del 31%. Un dato che supera i quasi 4 milioni medi fatti registrare dalla Rai con le gare del Mondiale 2022 (in quell’occasione tutte in esclusiva sulla tv di Stato). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Mondiali, la Rai fa il botto: 118 milioni di spettatori complessivi, share del 31%

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