Tegra Bolongo Juve, attaccante classe 2010 del Losanna, è vicino a completare le visite mediche e firmare il contratto con la squadra italiana. Dopo mesi di valutazioni, l’Inter è stata superata all’ultimo momento. Bolongo lascerà la Svizzera per trasferirsi in Italia, diventando il secondo acquisto dell’Under 17 dopo l’arrivo di un altro giovane talento.

di Fabio Zaccaria Tegra Bolongo Juve, l’attaccante classe 2010 del Losanna è in procinto di lasciare la Svizzera per firmare un accordo con i bianconeri: sarebbe il secondo colpo per l’U17 dopo l’arrivo di Yoav Ribak. L’Inter si era mossa prima di tutti, osservando dal vivo il giocatore e prendendo informazioni sul ragazzo grazie ai profondi legami professionali con gli elvetici. Alla fine la Juventus, come anticipato nei giorni scorsi, si è inserita prepotentemente nelle trattative per Tegra Bolongo, attaccante svizzero congolese classe 2010 in forza al Losanna ed ha strappato il calciatore alla concorrenza dei nerazzurri: il primo derby d’Italia è andato in scena sul mercato e lo hanno vinto i bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Tegra Bolongo Juve, a giorni visite mediche e ufficialità: Inter sorpassata al fotofinish dopo mesi di osservazione. I dettagli

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