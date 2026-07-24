Tegola Buongiorno Manna riapre il mercato | la svolta su Gatti

Da napolissimo.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Alessandro Buongiorno è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Lione per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. L’operazione si è conclusa con successo. La SSC Napoli ha comunicato che il giocatore si trova in fase di recupero. La ripresa completa non è ancora stimata. Buongiorno si era infortunato durante un allenamento e aveva già ricevuto cure prima dell’intervento. La società ha annunciato che seguirà l’andamento del recupero.

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L’OPERAZIONE E L’EMERGENZA IN DIFESA. L’incubo si è materializzato per la SSC Napoli: Alessandro Buongiorno è stato operato con successo a Lione per la riparazione della radice del menisco mediale del ginocchio destro. I tempi di recupero stimati si aggirano tra i due e i tre mesi, costringendo il difensore a saltare l’inizio del campionato e big match cruciali come quelli contro Inter e Juventus. A rendere la situazione ancora più critica è stata la rivelazione del Direttore Sportivo Giovanni Manna, che ha confermato un’ulteriore assenza pesante dovuta a una “patologia” che ha colpito Sam Beukema. Di fronte a questa doppia tegola, il club è obbligato a tornare sul calciomercato. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

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