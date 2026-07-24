Tari | asse Festa-Nargi contro gli aumenti ma la maggioranza fa muro

Notizia in breve

Gli ex sindaci Gianluca Festa e Laura Nargi hanno chiesto di bloccare gli aumenti della Tari, ma la maggioranza ha respinto la proposta. La discussione si è accesa durante una riunione consiliare, con la minoranza che ha evidenziato la necessità di ridurre i costi per i cittadini. La maggioranza, invece, ha confermato le tariffe attuali, sostenendo che gli aumenti sono necessari per coprire i servizi e i costi di gestione. La questione resterà aperta per ulteriori approfondimenti.