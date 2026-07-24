Tari | asse Festa-Nargi contro gli aumenti ma la maggioranza fa muro
Gli ex sindaci Gianluca Festa e Laura Nargi hanno chiesto di bloccare gli aumenti della Tari, ma la maggioranza ha respinto la proposta. La discussione si è accesa durante una riunione consiliare, con la minoranza che ha evidenziato la necessità di ridurre i costi per i cittadini. La maggioranza, invece, ha confermato le tariffe attuali, sostenendo che gli aumenti sono necessari per coprire i servizi e i costi di gestione. La questione resterà aperta per ulteriori approfondimenti.
Tempo di lettura: 2 minuti? Tra scintille tra la minoranza rappresentata dagli ex sindaci Gianluca Festa e Laura Nargi e la maggioranza, c on un emendamento respinto, la maggioranza blugara dal sindaco di Avellino Nello Pizza i ncassa comunque in Consiglio comunale il via libera Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per il periodo regolatorio 2026-2029 con annessa approvazione delle tariffe TARI per l’anno 2026 La stessa Nargi rivendica il lavoro fatto dalle passate amministrazioni, compresa quella Festa di cui era vicesindaco e inviata l’Aula a ragionare sull’emendamentro proposto dall’ex sindaco. “Stiamo alzando le tasse, voi lo state facendo, ma perché? Se per un errore, o per un eccesso di zelo, mancanza di coraggio o per una strategia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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