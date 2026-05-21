Tempo di lettura: 3 minuti “Sono stata sfiiduciata da sindaco non per questioni amministrative ma per la sete di potere di Gianluca Festa”. Lo grida forte Laura Nargi alla partecipata piazza di Via Verdi, dove ha tenuto la chiusura della sua campagna elettorale. la candidata sindaco Laura Nargi è tornata ad attaccare duramente Gianluca Festa, accusandolo di aver provocato la caduta anticipata dell’amministrazione comunale per mere ragioni di potere. Nel mirino anche Nello Pizza, definito dalla candidata un “candidato muto”, incapace di prendere posizione in una fase delicata per la città. “Era da mesi che aspettavo questo momento, perché porto dentro di me il rimpianto di qualcosa che è stato interrotto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Sfiduciata per una poltrona”: Nargi alza il tiro contro Festa

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