Tancredi Palmeri ha rivelato che Rafael Leao fu rifiutato dall’Inter prima di approdare al Milan, e che in quel periodo l’allenatore della squadra nerazzurra arrivò a minacciare le dimissioni. La notizia si aggiunge a un quadro di tensioni e decisioni prese durante quella fase di mercato. Leao aveva espresso recentemente un’opinione diversa sulla sua storia con l’Inter.

Inter News 24 Tancredi Palmeri svela un retroscena e risponde così alle parole di Rafael Leao. Dal rifiuto dell’Inter all’opposizione di Antonio Conte. Continuano a tenere banco sui social le dichiarazioni rilasciate da Rafael Leao, attaccante del Milan e della Nazionale portoghese, intervenuto ai microfoni del podcast brasiliano Podpah per raccontare un presunto retroscena di mercato risalente al periodo precedente al suo sbarco in rossonero. L’esterno offensivo aveva infatti sostenuto di essersi opposto categoricamente a un possibile trasferimento in nerazzurro, nonostante la partecipazione della squadra alla Champions League: « Ho detto di no, mi sono imposto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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© Internews24.com - Tancredi Palmeri risponde a Rafael Leao: «Non solo venne rifiutato dall’Inter ma Conte arrivò a minacciare le dimissione»

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