Un incidente stradale si è trasformato in un'operazione antidroga a Fontanella il 17 luglio. Un uomo di 30 anni alla guida di un suv è finito in un canale dopo aver tamponato un'altra auto. Durante il soccorso, i carabinieri hanno trovato nel veicolo circa tre chili di droga e diverse armi, tra cui una pistola. Il conducente è stato arrestato.

Quello che sembrava un normale incidente stradale si è trasformato in un'operazione antidroga. È successo nel pomeriggio del 17 luglio a Fontanella, dove un trentenne marocchino è stato arrestato dopo che i carabinieri hanno trovato nel suo suv finito in un canale quasi tre chili di droga e diverse armi. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in via della Conciliazione. Secondo quanto ricostruito, l'uomo, al volante di un suv a noleggio, ha tamponato un'altra auto, ha perso il controllo del mezzo ed è finito in una roggia. È riuscito a uscire autonomamente dall'abitacolo e a risalire sulla strada, dove nel frattempo erano arrivati i carabinieri della stazione di Calcio per i rilievi. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

© Bergamo.corriere.it - Tampona un'auto e finisce in un canale: nel suv spuntano tre chili di droga e una pistola

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