Durante un incidente senza feriti in una roggia a Fontanelle, i carabinieri hanno trovato nel suv circa tre chili di droga, diverse armi e attrezzature per il confezionamento. L’incidente ha portato al ritrovamento di sostanze stupefacenti e materiali illegali nascosti nel veicolo. La scoperta ha portato all’apertura di indagini per verificare l’origine e la destinazione della droga e delle armi trovate. Nessuna persona è rimasta coinvolta o ferita nell’incidente.

Fontanella (Bergamo), 24 luglio 2026 – Un incidente stradale senza feriti ha portato alla scoperta di quasi tre chilogrammi di sostanze stupefacenti, oltre a diverse armi e materiale per il confezionamento della droga. I carabinieri della stazione di Calcio hanno arrestato un marocchino di 30 anni, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione di arma clandestina. La caduta nel canale. L'intervento ha avuto inizio nel pomeriggio in via della Conciliazione, nel Comune di Fontanella, dove una pattuglia dell'Arma è stata inviata dalla centrale operativa a seguito di una segnalazione arrivata al 112 su un incidente stradale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Finisce nella roggia a Fontanelle: nel suv i carabinieri trovano armi e 3 chili di droga

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