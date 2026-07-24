Tabarelli | Situazione molto grave ci aspetta un inverno difficile
Il presidente di Nomisma Energia ha dichiarato che la situazione energetica è molto critica e prevede un inverno difficile. Ha espresso il timore che potrebbe essere necessario riaccendere le due centrali a carbone di Brindisi e Civitavecchia, anche se spera di non doverlo fare. La situazione richiede attenzione e preparazione, secondo quanto affermato. Non sono stati forniti dettagli su eventuali misure alternative o sui tempi di eventuali riaccensioni.
Intervista al presidente di Nomisma Energia: “Spero non ce ne sia bisogno, ma temo che dovremo riaprire le due centrali elettriche a carbone di Brindisi e Civitavecchia”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
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