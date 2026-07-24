Suzuki alla Juve | perché Spalletti ha un debole per il giapponese

Le quotazioni del portiere giapponese in forza al Parma sono in aumento, con il suo nome che circola come possibile rinforzo per la porta della Juventus. Tra i vari candidati, Zion Suzuki è considerato il profilo più interessante sia per le competenze attuali che per le potenzialità future. La presenza del giocatore ha attirato l’attenzione di alcuni allenatori, tra cui un tecnico noto per apprezzare le caratteristiche del portiere nipponico. La trattativa non è ancora ufficiale.

di Mauro Munno Suzuki alla Juve: perché Spalletti ha un debole per il portiere giapponese. Salgono le quotazioni dell’estremo difensore del Parma. Tra i nomi accostati alla Juventus per la porta, il profilo di Zion Suzuki rappresenta la tentazione più affascinante sia per il presente sia in ottica futura. Il ventitreenne estremo difensore del Parma ha stregato Luciano Spalletti, da sempre grande estimatore delle sue doti individuali e in particolare della spiccata abilità nei rilanci lunghi. Si tratta di una caratteristica chiave per lo sviluppo del gioco del tecnico toscano, che ha chiesto espressamente all’amministratore delegato Giovanni Carnevali di effettuare un tentativo concreto con la società emiliana. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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