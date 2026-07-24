Venerdì 24 luglio 2026 si sono svolte le estrazioni del Superenalotto, Lotto e 10eLotto. Il jackpot del Superenalotto ha raggiunto circa 198,7 milioni di euro. I numeri vincenti sono stati estratti in serata, senza che si registrassero vincite da parte di chi ha centrato il massimo premio. Le estrazioni del Lotto e del 10eLotto hanno prodotto numeri vincenti, ma non sono stati comunicati dettagli specifici sui premi assegnati.

Milano, 24 luglio 2026 – Anche questa sera, venerdì 24 luglio, appuntamento con l’estrazione del Superenalotto, con un jackpot sfiora ormai quota 200 milioni di euro (per la precisione 198,7 milioni). L’ultima sestina vincente, lo ricordiamo sempre perché sia di buon auspicio per i nostri lettori, risale a oltre un anno fa, per l ’esattezza il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Il SuperEnalotto nelle scorse ore ha premiato la Toscana. Come riporta Agipronews, nel concorso di giovedì 23 luglio 2026, a Prato è stato messo a segno un ''5'' da 26.640,08 euro presso ''Edicola Maggini'' in Via Del Purgatorio, 49 53. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: estrazione e numeri vincenti di venerdì 24 luglio 2026

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SuperEnalotto - Estrazione e risultati 23/04/2026

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