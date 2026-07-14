L’estrazione del SuperEnalotto di martedì 14 luglio 2026 ha visto il jackpot salire a 193,6 milioni di euro, rispetto ai 192,7 milioni di sabato. Nessun vincitore della sestina vincente nelle estrazioni precedenti, che si sono svolte dopo due sere di assenza di estrazioni. Non sono stati comunicati i numeri vincenti del Lotto e 10eLotto di oggi.

Milano, 14 luglio 2026 – Riparte dopo due sere la caccia alla sestina vincente del Superenalotto. Il jackpot è salito da 192,7 milioni di sabato a 193,6 milioni di questa sera. L’ultima sestina vincente risale a oltre un anno fa, per l’esattezza il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (in provincia di Brescia), con un montepremi vinto di 35 milioni di euro. Se vi siete persi l’esito di qualche concorso passato, potete controllare il nostro archivio storico delle estrazioni. Come sempre, questa sera potrai seguire l’estrazione dei numeri vincenti in diretta su questa pagina a partire dalle ore 20. Oltre al SuperEnalotto, seguiremo in tempo reale anche Lotto, Simbolotto e 10eLotto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto oggi: estrazione e numeri vincenti di martedì 14 luglio 2026

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Superenalotto Ultima Estrazione, SuperEnalotto di oggi - Estrazione e risultati 19/02/2026

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