Summer Party 2026 | quinta edizione di un appuntamento che cresce insieme alle persone di LOVATO Electric

Da bergamonews.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Durante il Summer Party 2026, si è svolta la quinta edizione dell’evento dedicato ai dipendenti dell’azienda. La manifestazione si è ripetuta con temi diversi ogni anno, attirando un numero crescente di partecipanti. L’evento si è concentrato sulla creazione di momenti di incontro, condivisone e rafforzamento del lavoro di squadra tra i presenti. La giornata ha visto attività e iniziative rivolte a coinvolgere tutte le persone coinvolte.

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Anno dopo anno, il SUMMER PARTY si rinnova con temi sempre nuovi e un coinvolgimento sempre maggiore, confermandosi un’importante occasione di incontro, condivisione e valorizzazione dello spirito di squadra. L’edizione 2026 ha registrato la partecipazione di oltre 300 collaboratori, il numero più alto raggiunto finora. Il tema di quest’anno è stato il Beach Party, che ha trasformato per qualche ora la sede di Gorle (Bergamo) in un ambiente dal sapore estivo, ricco di energia e divertimento. Per entrare ancora di più nello spirito dell’evento, molti partecipanti hanno aderito con entusiasmo al dress code estivo, sfoggiando camicie hawaiane, abiti leggeri, cappelli e accessori colorati, contribuendo a creare una coinvolgente atmosfera da vacanza. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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