Una lezione di surf in dieci passaggi si concentra su come affrontare le condizioni di mare con fondali, venti e tavole. In passato, chi si presentava in spiaggia con la tavola e attendeva che il vento diminuisse e le onde si formassero veniva spesso considerato fuori luogo. Oggi, invece, si seguono metodi strutturati per imparare a pescare le onde e migliorare le tecniche di surf, senza più giudizi sulla presenza o meno di condizioni ideali.

C’è stata un’epoca in cui presentarsi davanti al mare con la tavola da surf e restare in attesa ce il vento calasse e l’onda crescesse bastasse per catalogarli per “matti”. Specialmente se le spiagge sono quelle del litorale romano, che da nord a sud va da Santa Marinella a Nettuno. “Fiumicino è da quella parte, gli aerei per la California partono da lì”, ci dicevano ridendo. Gianmaria Giuntoli, per tutti Jimmy, è uno di quei ragazzi che negli anni 90 non badava ai sorrisini e alle prese in giro, perché quella che inseguiva era una passione troppo forte. “Non esisteva la cultura del surf, non c'erano i social o i video su youtube, non c'erano scuole, non c'era informazione: la gente pensava che il surf si facesse soltanto in California. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sull’onda di Fioravanti: fondali, venti e tavole, ecco una lezione di surf in 10 passi

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