Sull’onda di Fioravanti | fondali venti e tavole ecco una lezione di surf in 10 passi

Da gazzetta.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una lezione di surf in dieci passaggi si concentra su come affrontare le condizioni di mare con fondali, venti e tavole. In passato, chi si presentava in spiaggia con la tavola e attendeva che il vento diminuisse e le onde si formassero veniva spesso considerato fuori luogo. Oggi, invece, si seguono metodi strutturati per imparare a pescare le onde e migliorare le tecniche di surf, senza più giudizi sulla presenza o meno di condizioni ideali.

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C’è stata un’epoca in cui presentarsi davanti al mare con la tavola da surf e restare in attesa ce il vento calasse e l’onda crescesse bastasse per catalogarli per “matti”. Specialmente se le spiagge sono quelle del litorale romano, che da nord a sud va da Santa Marinella a Nettuno. “Fiumicino è da quella parte, gli aerei per la California partono da lì”, ci dicevano ridendo. Gianmaria Giuntoli, per tutti Jimmy, è uno di quei ragazzi che negli anni 90 non badava ai sorrisini e alle prese in giro, perché quella che inseguiva era una passione troppo forte. “Non esisteva la cultura del surf, non c'erano i social o i video su youtube, non c'erano scuole, non c'era informazione: la gente pensava che il surf si facesse soltanto in California. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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