Suicidio assistito l' Emilia-Romagna è la terza regione italiana ad avere approvato una legge che garantisce una procedura per l' aiuto medico alla morte volontaria

Da vanityfair.it 24 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'Emilia-Romagna è la terza regione italiana ad aver approvato una legge che permette l’aiuto medico alla morte volontaria. Per accedere al suicidio assistito, la persona deve essere in grado di prendere decisioni consapevoli, avere una patologia irreversibile e sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili. Inoltre, si richiede che la persona sia sottoposta a trattamenti di sostegno vitale. La legge stabilisce una procedura per questa scelta.

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Per accedere al suicidio assistito sono necessarie quattro condizioni: la persona che lo richiede deve essere in grado di prendere decisioni libere e consapevoli, avere una patologia irreversibile, sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili, ed essere tenuta in vita da «trattamenti di sostegno vitale». «La norma approvata in Emilia-Romagna permetterà di dare piena ed effettiva applicazione alla sentenza Cappato-Antoniani della Corte Costituzionale, che ha legalizzato in Italia il cosiddetto “aiuto al suicidio” a determinate condizioni», continuano Gallo e Cappato. «Nel nostro Paese, infatti, il suicidio assistito è già legale in virtù delle sentenze 2422019 e successive. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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