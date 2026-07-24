Sugli aerei ci sono sempre più batterie che prendono fuoco

Il 28 gennaio 2025, un aereo diretto a Hong Kong si trovava in attesa di partenza dall’aeroporto di Gimhae, in Corea del Sud. Recentemente si sono verificati quasi due incidenti a settimana legati a batterie di dispositivi come power bank, sigarette elettroniche e cellulari che prendono fuoco a bordo degli aerei. Questi episodi sottolineano l’importanza di rispettare le norme di sicurezza relative al trasporto di dispositivi elettronici con batterie al litio.

Ci sono incidenti con power bank, sigarette elettroniche e cellulari quasi due volte a settimana, motivo per cui è molto importante seguire le regole Il 28 gennaio del 2025 un aereo diretto a Hong Kong stava per partire dall’aeroporto di Gimhae, in Corea del Sud. I passeggeri erano già seduti a bordo quando da una cappelliera si sentì un suono – un crepitio, secondo alcuni testimoni – e subito dopo si videro uscire delle fiamme. Il personale di bordo tentò inizialmente di spegnere l’incendio con un estintore, ma il fuoco si era già diffuso in altre parti dell’aereo. Vennero attivati gli scivoli di emergenza e le persone a bordo furono fatte evacuare: ci furono alcuni feriti, e circa metà della fusoliera andò distrutta. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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016: Is This GIANT Landing Airplane Dangerous to Near - Behind the Red Line

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