Un uomo di 24 anni, operaio egiziano, è stato arrestato sul posto di lavoro dopo aver seguito una ragazza nell’androne di un edificio a Milano. La donna stava rientrando a casa, quando lui l’ha fermata, strattonata e violentata. L’intervento delle forze dell’ordine è avvenuto immediatamente dopo l’aggressione. La vittima ha riportato ferite e traumi. Il sospettato è stato condotto in carcere.

Ancora un episodio di violenza sessuale a Milano. Il presunto aggressore, un operario egiziano di 24 anni, avrebbe seguito nell’androne una ragazza che stava rientrando a casa, l’avrebbe fermata, strattonata e violentata. È successo ieri sera, intorno alle 23, in un condominio in zona viale Certosa a Milano. Il presunto colpevole, di 24 anni, è stato rintracciato questa mattina dagli agenti della Polizia locale di Milano in un cantiere a Fara Gera d’Adda, nella Bergamasca. L’egiziano è finito in manette per violenza sessuale. Violenza sessuale a Milano, arrestato un egiziano di 24 anni. La vittima è una ragazza ucraina di 22 anni. La ragazza stava rientrando a casa, quando ha notato un uomo entrare nel palazzo subito dopo di lei. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Stupro a Milano, la insegue nel landrone e la violenta. Arrestato sul posto di lavoro un operaio egiziano di 24 anni

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