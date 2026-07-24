Studio scouting e i soldi di Palestra | dietro al progetto Giuntoli per l' Atalanta

Un anno fa, Cristiano Giuntoli aveva lasciato la Juventus dopo aver risolto il contratto di cinque anni. Ora, si occupa di uno studio e scouting legato a un progetto per l’Atalanta, con finanziamenti provenienti da una palestra. Le attività di ricerca e analisi si concentrano sulla selezione di giocatori e sulla pianificazione strategica. Il progetto coinvolge investimenti e risorse dedicate, senza dettagli sui soggetti o le aziende coinvolte.

Luglio è il mese dei nuovi inizi e delle ripartenze. Un anno fa, di questi tempi, Cristiano Giuntoli viveva un’estate da disoccupato di lusso dopo aver risolto consensualmente il contratto di cinque anni che lo legava alla Juventus. Tutto era cominciato nel luglio del 2023, quando aveva lasciato il Napoli scudettato per sposare l’ambizioso progetto juventino di rinascita con la carica di Managing Director Football, ovvero responsabile dell’area tecnica bianconera. Una rivoluzione naufragata in fretta, dopo due stagioni in cui comunque il traguardo minimo, il quarto posto, era sempre stato centrato, al contrario dell’ultima annata, quando la Signora ha chiuso sesta e senza Champions League. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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A fine luglio il mercato di molte (soprattutto big, soprattutto in entrata) non è ancora cominciato. Se l’Inter gioca sulla ridondante ricerca di opportunità – mascherando malamente un’austerità economica imposta dalla società statunitense – è anche perché sa x.com

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