Una studentessa di Cerignola ha portato all’attenzione del pubblico il tema della certificazione per gli studenti con disabilità. La sua vicenda ha riacceso il dibattito sulla validità e le modalità di rilascio del titolo di studio al termine delle superiori per questa categoria. La questione riguarda il sistema di certificazione e ha portato a proposte di riforma del processo. Nessuna decisione è stata ancora presa, ma il caso ha evidenziato le criticità esistenti nel settore.

Il caso di una studentessa dell'I.I.S. «Pavoncelli» di Cerignola ha riacceso il confronto sul titolo rilasciato al termine delle superiori agli studenti con disabilità. Al posto del diploma, la ragazza ha ricevuto un attestato di credito formativo. Il CNDDU parte da questo episodio per chiedere un ripensamento del sistema di certificazione finale, senza esprimere giudizi sulla singola scuola.Cosa dice oggi la legge sul titolo finaleLa valutazione nel secondo ciclo di istruzione poggia su tre pilastri normativi: il decreto legislativo 62 del 2017, il decreto legislativo 66 del 2017 e le modifiche introdotte dal decreto legislativo 96 del 2019. A questi si aggiungono le ordinanze ministeriali che ogni anno regolano lo svolgimento dell'Esame di Stato. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

© Scuolalink.it - Studenti con disabilità: dal caso di Cerignola una proposta di riforma del sistema di certificazione

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