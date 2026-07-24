Stretta sulle piscine Varate nuove regole | griglie sui bocchettoni

La Camera ha approvato con 244 voti favorevoli un emendamento al decreto Sport che introduce nuove regole di sicurezza per le piscine, tra cui l’obbligo di installare griglie sui bocchettoni. La misura arriva dopo diverse tragedie accadute in impianti diversi, tra cui Monterotondo, Milano Marittima e Sestri Levante. La decisione ha suscitato polemiche politiche, anche se il voto è stato bipartisan.

ROMA Un via libera bipartisan ma con polemiche politiche. L’emendamento al decreto Sport che rafforza la sicurezza nelle piscine dopo le tragedie di Monterotondo, Milano Marittima e Sestri Levante – con cause differenti e in impianti diversissimi – ha ricevuto il via libera della Camera con 244 voti favorevoli. La norma introduce una stretta su impianti pubblici, privati aperti al pubblico e a uso collettivo. I sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione - dai bocchettoni alle griglie di fondo - dovranno garantire standard tali da impedire l’effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento scatterà la chiusura immediata. L’OK BIPARTISAN Con l’emendamento si istituisce inoltre un fondo da 4,7 milioni di euro per il 2026 destinato all’adeguamento delle piscine pubbliche. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Piscine, stretta del governo. Nuove norme su griglie e bocchettoni

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